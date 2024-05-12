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وفاة نائب المستشار السويسري أندريه زيموناتزى أثناء رحلة تزلج

12:06 ص الأحد 12 مايو 2024

المستشار السويسري أندريه زيموناتزى

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زيورخ - (د ب أ)

توفي نائب المستشار السويسري أندريه زيموناتزى أمس الجمعة عن سن 55 عاما، حسبما ذكرت الحكومة السويسرية في بيان اليوم السبت.

وذكرت الحكومة أن زيموناتزى توفي "في إحدى رحلات تزلجه المحببة" في الجبال مع أسرته، وشكرته الحكومة على خدمته منذ تولى المنصب في 2009، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المستشارية الاتحادية السويسرية في بيان: "كان يرى التواصل الحكومي كخدمة للجمهور وللحكومة".

وأعربت عدة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية السويسرية عن حزنها وتعازيها لأسرة زيموناتزى.

أندريه زيموناتزى رحلات تزلج وفاة نائب المستشار السويسري
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