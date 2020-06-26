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بعد تعليق 3 أشهر.. أول صلاة جمعة في مساجد مكة المكرمة (صور)

03:51 م الجمعة 26 يونيو 2020
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وكالات:

أدّى عدد كبير من المصلين في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة، بعد رفع منع التجوال الكلي وعودة الصلوات في المساجد بالعاصمة المقدسة، حسبما نقلت صحيفة سبق السعودية.

ويأتي ذلك بعد تعليق دام نحو 3 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية والتزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم.

وشهد عدد من الجوامع وجود طواقم وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد، بمكة 400 جامع لاستقبال المصلين في أول صلاة جمعة، بعد رفع تعليقها بسبب كورونا.

وتمت إضافة 60 مسجدا لأداء الصلاة في مختلف الأحياء بالمدينة، بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.

مساجد مكة المكرمة صلاة الجمعة فيروس كورونا التباعد الاجتماعي ارتداء الكمامات وزارة الشؤون الإسلامية

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