القبض على وزير الصحة الزامبي على خلفية اتهامات بالفساد
لوساكا - (د ب أ)
ألقت لجنة مكافحة الفساد، القبض على وزير الصحة الزامبي تشيتالو تشيلوفيا، بتهمة الفساد، اليوم الأربعاء.
وتم توجيه أربع تهم إلى تشيلوفيا 47 عاما، بحيازة ممتلكات يشتبه في أنها عائدات جريمة مخالفة لقانون مكافحة الفساد الذي صدر عام 2010.
وأكد جوناثان سيامي مسؤول شؤون الشركات في لجنة مكافحة الفساد أنه من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في التاسع من يوليو 2020.
ويأتي اعتقاله بعد تحقيقات سابقة فيما يتعلق بمزاعم جمعه ثروة من مصادرغير دخله الحكومي.
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