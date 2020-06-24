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الأمم المتحدة تتوقع أزمة في ظل مواجهة ملايين من العمال الأجانب الترحيل

05:38 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الأمم المتحدة تتوقع أزمة في ظل مواجهة ملايين من العمال الأجانب الترحيل

منظمة العمل الدولية

جنيف - (د ب أ):

أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن ملايين من العاملين المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة فيروس كورونا يواجهون مستقبلا أليما في ظل تعرضهم لضغوط من أجل العودة إلى أوطانهم.

وقال مسؤولون من المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن كثيرا من دول المنشأ تعاني بالفعل من البطالة ومشاكل اقتصادية أخرى وليست مستعدة لاستقبال العائدين، وطالبوا بالتحرك للحيلولة دون حدوث أزمة أخرى داخل أزمة فيروس كورونا.

وقال خبير حقوق العمال بمنظمة العمل الدولية، مانويلا تومي، في إيجاز صحفي: "غالبا ما تعني خسارة الوظيفة خسارة تصاريح العمل والإقامة".

وبحسب منظمة العمل الدولية، عاد أكثر من 2ر1 مليون عامل مهاجر إلى نيبال وبنجلاديش والهند وإندونيسيا وميانمار حتى الآن، وكان الكثير منهم يعملون في دول بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت ميشيل ليتون، وهي أحد مسؤولي العمالة المهاجرة بالمنظمة، إنه يتعين على الدول التي تربح من العمال الأجانب وتلك التي تقوم بتصديرها العمل معا لمواجهة المشكلات الحالية.

كما يجب على الدول المستضيفة اتخاذ مزيد من الإجراءات لإدماج المهاجرين في سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

منظمة العمل الدولية العمال الأجانب الأمم المتحدة فيروس كورونا

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