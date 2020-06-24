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البرلمان العربي يدين الهجمات الإرهابية المتكررة للحوثيين على المدنيين في السعودية

03:54 م الأربعاء 24 يونيو 2020
البرلمان العربي يدين الهجمات الإرهابية المتكررة للحوثيين على المدنيين في السعودية

البرلمان العربي

القاهرة- (أ ش أ):

أدان البرلمان العربي الهجمات الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية التي بلغ عددها 313 صاروخاً بالستياً، والطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة والتي بلغت (357) طائرة مسيرة مُحَمّلة بالمواد المتفجرة.

جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي في ختام أعمال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت "عن بعد" اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي.

كما أدان البرلمان العربي، في قراره، بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية "الجبانة" المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في خرقٍ صارخٍ لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً التضامن التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية والمدنية ضد كل من يحاول المساس بها.

وطالب البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، لانتهاكها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

كما طالب البرلمان العربي ،الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بإيقاف تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، وإلزامه بتنفيذ هذه القرارات .

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