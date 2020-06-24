أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

السعودية وروسيا تبحثان العلاقات الثنائية

03:57 م الأربعاء 24 يونيو 2020
السعودية وروسيا تبحثان العلاقات الثنائية

عادل بن أحمد الجبير

الرياض- (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مع سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين تبادلا أيضًا - خلال اللقاء - وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

عادل بن أحمد الجبير السعودية روسيا سيرجي كوزولوف

الخبر التالى:

"نقاشات حول كورونا"..وزير يكشف سبب كارثة الطائرة الباكستانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ما الرسوم الجديدة التي وافق عليها السيسي؟