السعودية وروسيا تبحثان العلاقات الثنائية
03:57 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الرياض- (أ ش أ):
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مع سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين تبادلا أيضًا - خلال اللقاء - وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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