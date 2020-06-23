حماس تدعو إلى "ثورة شعبية فلسطينية" ضد مخططات الضم الإسرائيلي

غزة- (د ب أ):

دعت حركة حماس، الثلاثاء، إلى "ثورة شعبية فلسطينية" ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن مخطط الضم الإسرائيلي "مؤامرة" ضد الحقوق الفلسطينية تقف خلفها إسرائيل والإدارة الأمريكية وبعض العرب "المتآمرين".

وأضافت: "هذه المؤامرة استكمال لمؤامرة سلب واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948، وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة، وما لم يتحرك شعبنا الفلسطيني فإن الخطر القادم كبير وكبير جدا ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة بأسرها".

ودعت حماس إلى المشاركة الفاعلة والقوية في الأنشطة والفعاليات ضد مخطط الضم، واعتبرته "واجبا دينيا وأخلاقيا ووطنيا"، داعية إلى "ثورة جماهيرية عارمة في كل مكان".

وختمت حماس بيانها بأن "ثورة شعبية عارمة، وتحركات جماهيرية شاملة وعامة، وتفعيل كل أدوات المقاومة كفيلة برد العدوان الإسرائيلي وإيقاف العالم الظالم المتآمر عند حده".