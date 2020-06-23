السعودية: الحج هذا العام للأشخاص دون 65 عامًا ولا يعانون أمراضا مزمنة

وكالات:

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سلامة المسلمين، فيما يواصل فيروس كورونا المُستجد التفشي، مُسجلًا أكثر من 9 ملايين إصابة على مستوى العالم.

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عامًا ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وأوضح وزير الصحة السعودي أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة أسبوعين.

وشدد وزير الصحة السعودي على وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام".

وقال إن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.

وكشف وزير الصحة السعودي عن "تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج".

ومن جانبه، قال وزير الحج والعمرة السعودي: "لدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام".

وردا على أسئلة وسائل الإعلام، أوضح وزير الحج أن "فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة"، وفق العربية.

ونفى الدكتور محمد صالح أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص كورونا.

وأشار إلى أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدًا، وقدر أن أعدادهم قد لا تتجاوز 10 آلاف، مُشددًا على "الالتزام بإجراءات التباعد وتجنب الحشود الكبيرة".