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باحثون صينيون يبدأون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل ضد كورونا

07:42 م الأحد 21 يونيو 2020
باحثون صينيون يبدأون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل ضد كورونا

تطوير لقاح محتمل ضد كورونا

وكالات

أعلت معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، اليوم الأحد، عن بدء باحثون في المرحلة ثانية من اختبار تطوير لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد على البشر وذلك في إطار مساعيهم لتقييم فعالية اللقاح وسلامته، حسبما ذكرت رويترز.

ودخل نحو عشرة لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها وأن العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة.

ولم يدخل أي من اللقاحات مرحلة الاختبارات الثالثة وهي خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية على طرحه للبيع، إلا لقاح جامعة أكسفورد.

وقال المعهد عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بدأ أمس السبت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح وهو واحد من ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ مايو أيار.

وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة في الأصحاء دون أي مشاكل.

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