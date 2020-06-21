السعودية: تسجيل ٣٣٧٩ إصابة بكورونا بإجمالي تخطى ١٥٧ ألفا
الرياض - (أ ش أ):
أعلن مساعد وزير الصحة السعودية المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي ، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (157612) من بينها (55215) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2027) حالات حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس " ، وأشار محمد العبدالعالي أن عدد المتعافين وصل إلى (101130) حالة، وبلغ عدد الوفيات (1267) حالة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (1346641) فحصاً مخبرياً.
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