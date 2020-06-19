أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهرين

12:08 م الجمعة 19 يونيو 2020
التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهرين

التشيك

لندن- (أ ش أ):

أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الجمعة، أنها سجلت أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ شهرين، فيما تجاوز عدد الحالات الجديدة عتبة الـ 100 حالة للمرة الثالثة فقط منذ منتصف أبريل.

وذكرت وزارة الصحة التشيكية، أن عدد الحالات الجديدة بلغ 118 حالة يوم الخميس، وهي أكبر زيادة يومية تسجل منذ 21 أبريل، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وكانت الجمهورية الواقعة في وسط أوروبا قد خففت منذ مايو الماضي القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وحتى صباح اليوم، سجلت البلاد 10 آلاف و283 إصابة بالفيروس، تعافى ثلاثة أرباعها تقريبا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 334 حالة وفاة.

ووفقا لمسؤولي الصحة، لدى التشيك بؤرتان ساخنتان في براغ ومنطقة كارفينا التي تشتهر بالتعدين في شرق البلاد.

هذا المحتوى من

التشيك فيروس كورونا وزارة الصحة التشيكية

الخبر التالى:

نائب عراقي يحذر من تدخل عسكري أمريكي على خلفية انتهاك القوات الإيرانية والتركية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8419828

    عدد المصابين

  • 4116394

    عدد المتعافين

  • 451092

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار دولة.. أول تعليق من "التعليم" على مطالبات "الأطباء" بتأجيل امتحانات الثانوية العامة