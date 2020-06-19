سفير كازاخستان بالقاهرة : لا يوجد ما يدعو للقلق على صحة نزارباييف عقب إصابته بكورونا
القاهرة- (أ ش أ):
أكد أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق علي الرئيس السابق وزعيم الأمة الكازاخية نور سلطان نزارباييف وذلك عقب ثبوت ايجابية التحليل الأخير وأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) مشيرا إلي أن نزارباييف تلقي برقيات أمس من العديد من قادة الدول يتمنون الشفاء العاجل له .
وأضاف السفير في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن الرئيس الكازاخي قاسم –جومارت توقاييف عبر عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لزعيم الأمة الكازاخية نور سلطان نزارباييف ، ووصفه بأنه شخص يتمتع بإرادة قوية و أن حياته مثال للتغلب على الصعاب وأنه على ثقة من أن نزارباييف سيتغلب على هذه المحنة موضحا أن توقاييف يخضع بشكل يومي لتحليل للكشف عن كورونا وأنه يتمتع بصحة جيدة .
ولفت إلي أن الفترة الماضية شهدت ثبوت اصابة عدد من المسؤولين الحكوميين فى كازاخستان بفيروس كورونا، ومن بينهم رئيس مجلس البرلمان نورلان نيجماتولين، ووزير الصحة يرجان بيرتانوف والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بيريك والي بينما يخضع رئيس الوزراء أسقار مامين وعدد من وزراء حكومته للعزل الذاتي.
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