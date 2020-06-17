فرنسا تتهم تركيا بارتكاب أعمال عدائية لوقف تفعيل حظر السلاح على ليبيا

(وكالات):

اتهمت فرنسا البحرية التركية، اليوم الأربعاء، بالتصرف بطريقة ”عدائية“ تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان شديد اللهجة إن انتهاكات الحظر ولا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.