أول تعليق من سفير تركيا في بغداد بعد استدعائه

بغداد - أ ش أ

قال السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز-في أول تعليق له بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية العراقية، أنه أكد موقف أنقرة بمواصلة استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني ما لم يتخذ العراق خطوات لإنهاء وجود الحزب".

وقال يلدز- في تغريدة على موقع "تويتر"، وحسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء، :"لقد دعيت إلى وزارة الخارجية العراقية بشأن عمليتنا (مخلب النسر)".

وأضاف: "كانت هذه الدعوة، مثل الدعوات السابقة، مناسبة جديدة للتأكيد على أننا سنواصل محاربة حزب العمال الكردستاني أينما كان، ما لم يتخذ العراق خطوات لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في بلاده".

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية قد استدعت في وقت سابق اليوم الثلاثاء السفير التركيّ في العراق وسلّمته مُذكّرة احتجاج، على خلفية القصف التركي على مناطق في إقليم كردستان.