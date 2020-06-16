اليمن: وصول 153 مواطنا من العالقين في مصر إلى مطار عدن

عدن - أ ش أ

وصل إلى مطار عدن الدولي باليمن، اليوم الثلاثاء، 153 مواطنا يمنيا من العالقين في مصر، على متن طيران الخطوط الجوية اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وصولهم جاء عقب إجراء فحوصات الـ(بي سي آر) على المسافرين، والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمطار عدن.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة لنقل وإعادة المواطنين العالقين في عدد من الدول؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ووفقا للبروتوكول التنظيمي الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.