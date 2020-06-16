أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

اليمن: وصول 153 مواطنا من العالقين في مصر إلى مطار عدن

07:16 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
اليمن: وصول 153 مواطنا من العالقين في مصر إلى مطار عدن

مطار عدن الدولي

عدن - أ ش أ

وصل إلى مطار عدن الدولي باليمن، اليوم الثلاثاء، 153 مواطنا يمنيا من العالقين في مصر، على متن طيران الخطوط الجوية اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وصولهم جاء عقب إجراء فحوصات الـ(بي سي آر) على المسافرين، والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمطار عدن.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة لنقل وإعادة المواطنين العالقين في عدد من الدول؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ووفقا للبروتوكول التنظيمي الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

هذا المحتوى من

مطار عدن الدولي اليمن فيروس كورونا

الخبر التالى:

برلماني عراقي: انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يتصدر الاتفاقات المقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر