الصين - 40 إصابة بكورونا في بكين والوضع "خطير جدا"

القاهرة (وكالات)

سجلت الصين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء في وقت أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشي جديدة. وذكرت السلطات الصحية أن 27 حالة من الحالات الجديدة تأكدت في بكين.

وتكثفت جهود منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس منذ أن تم تعقب سلسلة من الإصابات في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنجتاى ببكين يوم السبت. وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة المجاورة للسوق مباشرة وأوصت لجنة التعليم في المدينة الطلاب بشدة في جميع أنحاء بكين بالدراسة في المنزل كإجراء وقائي.

وحذر ناطق باسم رئيس بلدية بكين الثلاثاء من أنالوضع الوبائي في العاصمة الصينية "خطير جدا"فيما أصيب أكثر من مئة شخص بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي إثر تجدد مفاجىء للوباء.

وقال تشو هيجيان أمام الصحافيين إن بكين تخوض "سباقاً مع الزمن" في مواجهة الفيروس. وأضاف أن العاصمة "يجب أن تأخذ الإجراءات الأكثر حزما وتشددا".

ورفعت المدينة التي تعد 21 مليون نسمة عدد الفحوصات التي تجريها للكشف عن الفيروس الى أكثر من 90 ألف شخص يومياً.

وفيما يثير تجدد الوباء مخاوف من "موجة ثانية" أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنها تتابع "عن كثب" الوضع في بكين متحدثة عن احتمال إرسال خبراء إضافيين في الأيام المقبلة. ومنذ ذلك الحين أغلقت أربعة أسواق أخرى في العاصمة بشكل كامل أو جزئي ووضعت حوالى 30 منطقة سكنية مجاورة لها قيد حجر صحي.

وبات بامكان طلاب المدارس الابتدائية والثانوية استئناف الدروس الآن من المنازل. وفي بقية أنحاء البلاد، أعلنت مدن صينية عن وضع الوافدين من العاصمة قيد الحجر الصحي. ويأتي تجدد الإصابات فيما تمكنت البلاد التي ظهر فيها وباء كوفيد-19 للمرة الأولى في نهاية السنة الماضية، من القضاء على المرض عملياً في الأشهر الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد أحصت الصين 83 ألفا و221 إصابة بينها 4634 وفاة. ولم يتم الإعلان عن أي وفاة منذ شهر.

في سياق متصل، قال مسؤول بمدينة شنغهاي الصينية الثلاثاء إن السلطات قررت وضع جميع الأشخاص القادمين إلى المدينة من مناطق تراوحت من متوسطة إلى شديدة الخطورة فيما يتعلق بمرض كوفيد 19 لمدة 14 يوما.

وقال وو جينجلي مدير لجنة الصحة في شنغهاي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن الأفراد القادمين إلى المدينة من مناطق شديدة الخطورة سيتم وضعهم في الحجر الصحي المركزي.