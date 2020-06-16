العراق.. مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بتفجير في الكحلاء

بغداد - أ ش أ

أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية بأن امراة قتلت وأصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بتفجير في قضاء الكحلاء.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي الإثنين إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب منزل سكني في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، انفجرت مساء اليوم، ما أدى الى مقتل امرأة واصابة ثلاثة اشخاص جميعهم من ساكني المنزل المستهدف".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي"