تحطم مقاتلة أمريكية ومقتل طيارها في بحر الشمال.. والسبب غامض

واشنطن- (أ ش أ)

أعلن الجيش الأمريكي مقتل الطيار الذي كان على متن المقاتلة التي تحطمت في بحر الشمال خلال "مهمة تدريب روتينية".

وأفاد الجيش الأمريكي - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الفضائية مساء اليوم الإثنين - بأنه "جرى تحديد موقع طيار (المقاتلة) من طراز (إف 15سي إيجل) من الجناح المقاتل الـ48 وتم تأكيد وفاته". وأضاف "لن يعلن اسم الطيار قبل إبلاغ أقربائه".

وكان حرس الحدود البريطاني حدد في وقت سابق اليوم موقع حطام الطائرة وأجرى عمليات بحث للعثور على الطيار.

وتحطمت الطائرة حوالي الساعة 09:40 (08:40 توقيت جرينيتش)، وفق الجيش الأمريكي.

وجاء في بيان أول "لحظة الحادث، كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريب روتينية مع طيار على متنها"، مشيرا إلى أن سبب التحطم لم يعرف "في هذه المرحلة".

والطائرة من طراز "إف-15سي إيجل" تتمركز في قاعدة "راف ليكنهيث" قرب بلدة ميلدنهول في شرق إنجلترا.

يذكر أن القاعدة تستضيف الجناح المقاتل الـ48 في سلاح الجو الأمريكي، الذي يجري عملياته منها منذ العام 1960 ويضم أكثر من 4500 عنصر.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن موقع لتعقب حركة الملاحة الجوية بأن الطائرة حلقت حول المنطقة بشكل دائري قبل اختفائها.

وبدأ سلاح الجو الأمريكي استخدام المقاتلة ذات المقعد الواحد المصنعة من قبل شركة "بوينج" عام 1979، بحسب مجموعة "جينز" للدراسات الأمنية والدفاعية.

ويتم حاليا استخدام 211 من 409 طائرات تم إنتاجها من الطراز ذاته.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني، مارتن تيموورث، إنه كان لدى الطائرة "سجل استثنائي لجهة السلامة".

يذكر أن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-18" تحطمت قرب بلدة إيلي شرقي إنجلترا في أكتوبر 2015، ما أسفر عن مصرع الطيار بعد إقلاعها من "راف ليكنهيث".