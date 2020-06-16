الجيش الأمريكي: اختيار لقاح واعد ضد كورونا لتجربته على البشر

وكالات:

أعلن "معهد والتر ريد العسكري للبحوث" في الولايات المتحدة عن اختيار لقاح مرشح واعد من بين 24 نموذجا أوليا، لتجربته على البشر.

وقال المعهد في بيان، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، إن "اللقاح المرشح الرئيسي هو "سبايك فريتين نانوبارتكل" ويعرف اختصارا بـ "SpFN"، وسيبدأ اختباره على البشر في وقت لاحق من هذا العام".

وأوضح موقع "ناشيونال إنترست" أن التجارب السريرية ستبدأ قريبا وقد يكون ذلك في الشهر القادم، بعدما تأكدت سلامة نموذج اللقاح الأولي ليتم اختباره على البشر.

وكانت مديرة البرنامج العسكري لأبحاث الأمراض المعدية في الجيش الأمريكي، ويندي سامونز جاكسون، قالت إنه من المتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا مع نهاية السنة الحالية.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في 15 مايو أن الحكومة ستنسق مع القطاع الخاص لإنتاج لقاح "لعلاج الأمريكيين والشركاء في الخارج" بحلول نهاية السنة.