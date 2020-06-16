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ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة وسط الاحتجاجات

12:47 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة وسط الاحتجاجات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة، اليوم الثلاثاء، رغم أن الأمر يظل غامضا فيما يتعلق بنطاق التدابير التي يعتزم تطبيقها، وذلك وسط مظاهرات تهز البلاد احتجاجا على وحشية وعنصرية الشرطة.

وقال ترامب يوم الاثنين: "الهدف العام هو أننا نريد القانون والنظام، ونرغب في القيام بذلك بشكل نزيه وعادل وآمن". وأكد على أن تنفيذ القانون يأتي من جانب "أشخاص معظمهم رائعين".

كان ترامب قد طرح فكرة الأسبوع الماضي بإشراك المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين ووضع معايير وطنية للشرطة.

وتشهد الولايات المتحدة مظاهرات منذ الشهر الماضي، إثر مقتل جورج فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية، على يد شرطي في مينيسوتا.

ويأتي هذا التحرك وسط مفاوضات في الكونجرس بشأن تنفيذ إصلاحات بشأن الشرطة على المستوى الاتحادي، على الرغم من أن الكثير من العمل على تغيير السياسة يجب أن يتم من قبل حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تدير إدارات الشرطة الخاصة بها.

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