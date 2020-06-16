مصر توقع مذكرة مع اليابان لتوفير جرعات مجانية من أفيجان لعلاج مرضى كورونا

القاهرة - (أ ش أ):

وقعت السفارة المصرية في طوكيو على مذكرة دبلوماسية تتضمن قيام الحكومة اليابانية بتوفير جرعات مجانية من عقار افيجان "Avigan" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد لمصر، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وصرح سفير مصر في اليابان السفير أيمن كامل بأن إتاحة الجرعات المجانية من عقار (آفيجان) ستجرى من خلال قيام الحكومة المصرية بتبادل الخطابات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لترتيب توريد الدواء التجريبي، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات رائدة بمجال البحوث العلمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي إطار التعاون البحثي والأكاديمي القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات اليابانية في هذا المجال.