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الصحة العالمية: رصد الأنفلونزا العالمية انخفض بشكل حاد بسبب التركيز على كورونا

10:26 م الإثنين 15 يونيو 2020
الصحة العالمية: رصد الأنفلونزا العالمية انخفض بشكل حاد بسبب التركيز على كورونا

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

جنيف - (د ب أ)

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن الاستعدادات لموسم الأنفلونزا الذي يبدأ في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية تعرضت لعراقيل بالغة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف جيبريسوس في جنيف إن "عمليات رصد الإنفلونزا توقفت أو تراجعت في العديد من الدول".

وقد حدث انخفاض بنسبة 94 في المئة في عدد فيروسات الإنفلونزا التي تم تحميلها على قاعدة البيانات الدولية لفيروس الأنفلونزا ، مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وقال تيدروس فى مؤتمر صحفى ان اختبارات الانفلونزا انخفضت ايضا بشكل كبير .

وهذه البيانات ضرورية لتحديد تركيبة لقاحات الأنفلونزا التي يتم تكييفها كل عام لتعكس سلالات الفيروس التي يتوقع أن تنتشر على أوسع نطاق.

تيدروس أدهانوم جيبريسوس جنيف منظمة الصحة العالمي موسم الأنفلونزا الأنفلونزا فيروس كورونا

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