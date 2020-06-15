عودة حركة السياحة الخارجية إلى أيسلندا
ريكيافيك - (د ب أ)
بدأت أيسلندا، استقبال السائحين الأجانب بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، في حين يعتمد اقتصاد الجزيرة على السياحة بدرجة كبيرة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن طائرتين تحملان حوالي 180 راكبا وصلتا من لندن وكوبنهاجن إلى مطار ريكيافيك صباح اليوم الاثنين، مع توقع وصول حوالي 650 سائحا بنهاية اليوم.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الرقم يعادل نحو نصف إجمالي عدد السائحين الذين وصلوا إلى أيسلندا خلال أبريل الماضي وثلث العدد المسجل في مايو الماضي.
وتم إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا للسائحين لدى وصولهم في أول أيام تطبيق برنامج الكشف عن الفيروس لدى السائحين.
وقالت يونلوج هايمسدوتير المسؤولة الصحية التي تراقب تنفيذ البرنامج "نحن سعداء للغاية بحسن سير الأمور على هذا النحو"، مشيرة إلى إجراء حوالي 100 اختبار خلال 40 دقيقة.
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