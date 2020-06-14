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"بدون أعراض".. رئيس أكبر مدينة برازيلية مُصاب بكورونا والسرطان

09:46 ص الأحد 14 يونيو 2020
"بدون أعراض".. رئيس أكبر مدينة برازيلية مُصاب بكورونا والسرطان

فيروس كورونا

وكالات:

أعلن رئيس بلدية سان باولو البرازيلية، برونو كوفاس، الذي يعاني مرض السرطان منذ العام الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كوفاس على حسابه عبر انستجرام أن الاختبار الطبي الذي أجراه أظهر إصابته بالفيروس، وقال: "أنا بخير. لا توجد أعراض".

وفي مقطع فيديو نشر على المنصة ذاتها، كشف رئيس أكبر مدينة في البرازيل أنه تلقى هذه النتيجة إثر إجرائه فحصا روتينيا.

وأضاف كوفاس (40 عامًا): "توصية طبيبي، بما أنني لا أعاني أعراضا، هي البقاء في المنزل. ليست هناك حاجة لترك منصبي، سأواصل عقد اجتماعات عبر الإنترنت".

كان كوفاس وضع سريرا في مكتبه بمقر البلدية في بداية الجائحة ليتمكن من التواجد على مدار الساعة، وحتى يتمكن من التعامل مع الأزمة الصحية التي تؤثر على سكان المدينة البالغ عددهم 12.2 مليون شخص.

والبرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من وباء "كوفيد 19"، ووفق آخر إحصاء رسمي بلغ عدد المصابين أكثر من 850 ألفا، مع 42720 وفاة.

فيروس كورونا السرطان بلدية سان باولو البرازيلية البرازيل

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