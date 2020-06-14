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تقرير: كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا طارئا بشأن تهديدات كوريا الشمالية

07:12 ص الأحد 14 يونيو 2020
تقرير: كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا طارئا بشأن تهديدات كوريا الشمالية

أرشيفية

سول - (د ب أ):
ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مسؤولين أمنيين في كوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة سلسلة من التهديدات الكورية الشمالية خلال الأيام الأخيرة مع تصاعد التوترات بين الدولتين.

وأفادت التقارير أن مدير الأمن القومي في البلاد ووزراء الخارجية والوحدة والدفاع حضروا الاجتماع لإستعراض الوضع الأمني في شبه الجزيرة.

ولم ترد أي معلومات إضافية حول المناقشات.

وجاء الاجتماع بعد أن حذرت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يوم السبت من أن الوقت قد حان لكوريا الشمالية "لتتراجع عن اتفاقاتها" مع كوريا الجنوبية كما هددت بالانتقام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية يوم الأحد أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية دعت كوريا الشمالية للامتثال للاتفاق العسكري السابق بين الكوريتين.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة يونهاب، إن "وزارة الدفاع تأخذ الوضع الحالي على محمل الجد وتراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي"، مضيفة أنها "على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع المواقف".

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