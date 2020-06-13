البرازيل تسجل ثاني أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في العالم

ساو باولو- (د ب أ):

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، إن البرازيل سجلت 41828 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا، لتتخطى بريطانيا وتصبح ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجل المسؤولون البرازيليون، يوم الجمعة 909 حالات وفاة خلال 24 ساعة، والبرازيل هي أكثر الدول تضررًا بالفيروس في أمريكا اللاتينية بأكثر من 828 ألف إصابة مؤكدة.

ويأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي تبدأ فيه ولايات ومدن برازيلية في تخفيف الإجراءات التقييدية التي فرضت قبل أكثر من شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسمحت السلطات للمحلات والمراكز التجارية بفتح أبوابها لمدة أربع ساعات يوميًا في مدينة ساو باولو، بؤرة تفشي الفيروس في البرازيل. وشهدت المتاجر في مدن صغيرة ازدحاما.