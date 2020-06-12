كندا تمدد الانتشار العسكري في دور رعاية المسنين لمواجهة تفشي كورونا

أوتاوا - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، تمديد قرار الانتشار العسكري في دور الرعاية بمقاطعتي أونتاريو وكيبيك حتى 26 يونيو الجاري، لمساعدة هذه الدور على الحد من تفشي فيروس "كورونا المستجد" بداخلها بشكل كبير.

ويوجد حاليا أكثر من ألف عضو من القوات المسلحة في تلك المرافق. وترتبط 82 في المائة من حالات جميع وفيات فيروس كورونا المستجد بدور رعاية كبار السن.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الجمعة/ في أوتاوا - إن الحكومة ستفرض فحصا لدرجة حرارة للمسافرين جوا، لافتا إلى أن ذلك يتم في "نهج تدريجي"، يبدأ أولاً للأشخاص الذين يسافرون إلى كندا، ثم لأولئك الذين يسافرون من كندا، وفي النهاية للأشخاص الذين يسافرون داخل كندا، مشددا على أنه لن يتم السماح للراكب المصاب بالحمى بالصعود على متن الطائرة.