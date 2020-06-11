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رغم انتقادات ترامب.. الصحة العالمية تأمل في التعاون مع أمريكا لمكافحة إيبولا

12:20 ص الخميس 11 يونيو 2020
رغم انتقادات ترامب.. الصحة العالمية تأمل في التعاون مع أمريكا لمكافحة إيبولا

دونالد ترامب

وكالات

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تتطلع للعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لاحتواء تفشي الإيبولا في الكونجو رغم الخلافات القائمة بينهما فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وفقا لرويترز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي إنه سينهي العلاقة مع المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الجائحة.

لكن تيدروس قال إنه التقى وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار الأسبوع الماضي.

وبدا الاجتماع كأول إشارة إلى تعاون رفيع المستوى بين تيدروس وإدارة ترامب منذ تحدث الرئيس عن قطع العلاقات.

وأضاف "أجرينا نقاشا طيبا جدا مع الوزير في الأسبوع الماضي وأكد لي استمرار التزام الولايات المتحدة بالدعم في المكافحة وبخاصة مكافحة الإيبولا".

وقالت منظمة الصحة، الاثنين الماضي، إن 12 شخصا أصيبوا بمرض الإيبولا الفتاك في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

ترامب منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا مكافحة إيبولا

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