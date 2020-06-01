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مدير الصحة العالمية: نرغب في استمرار التعاون مع الولايات المتحدة

10:58 م الإثنين 01 يونيو 2020
مدير الصحة العالمية: نرغب في استمرار التعاون مع الولايات المتحدة

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

جنيف - (د ب أ)

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جبريسيوس، عن رغبة المنظمة في استمرار التعاون مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من المنظمة.

وقال أدهانوم جبريسيوس، في مؤتمر صحفي على الإنترنت إن "منظمة الصحة العالمية ترغب في استمرار هذا التعاون"، مضيفا أن الحكومات الأمريكية قد فعلت الكثير في مجال الصحة في مختلف أنحاء العالم لعقود طويلة".

ولم يرد مدير منظمة الصحة العالمية على أسئلة.

ولم تذكر منظمة الصحة العالمية كيف تعتزم تعويض التمويل الذي ستخسره من انسحاب الولايات المتحدة أكبر مساهم في المنظمة.

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