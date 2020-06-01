تقارير: شرطة مينيابوليس استخدمت وضعية الضغط على الرقبة ٢٣٧ مرة

وكالات:

استخدمت الشرطة في مدينة مينيابوليس، التي شهدت مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض، وضعية الضغط بالركبة على الركبة، ٢٣٧ مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأدت إلى فقدان ٤٤ شخص وعية، وذلك وفقا لتقارير للشرطة نقلتها شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكر تقرير "استخدام القوة" الخاص بقسم الشرطة في مدينة مينيابوليس، الذي حلله موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي، أن 16 بالمئة من المشتبه بهم وغيرهم من المدنيين، الذين طبق عليهم عناصر الشرطة ذلك التكتيك، فقدوا وعيهم.

وتعرّف الشرطة ذلك التكتيك، باستخدام الشرطي لساقه أو ذراعه في الضغط على عنق شخص ما، دون الضغط مباشرة على مجرى الهواء، كي لا يتعرض للاختناق والوفاة.

وفي 25 مايو، تم توثيق الواقعة التي ضغط فيها ضابط شرطة مينيابوليس ديريك تشوفين، على عنق جورج فلويد وهو مستلق على وجهه على الأرض ومقيد اليدين، لمدة 8 دقائق، من بينها نحو 3 دقائق بعد توقف فلويد عن التنفس.

وبالرغم من أنه تم توجيه تهمة القتل غير العمد لتشوفين، فإن تقارير شرطة مينيابوليس تكشف أن تلك الواقعة لم تكن الأولى من نوعها في المدينة، لكنها في معظم أقسام الشرطة الكبيرة "مقيدة للغاية، إن لم تكن محظورة".