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قرقاش: أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام

01:52 م الإثنين 01 يونيو 2020
قرقاش: أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

أبوظبي- (د ب أ):

حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش من أن أي تحرك إسرائيلي من جانب واحد سيمثل "انتكاسة خطيرة لعملية السلام".

وكتب، في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه على موقع تويتر، :"الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية يجب أن يتوقف. إن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام، وسيقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين، وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بشأن الاستقرار والسلام".

وتخطط الحكومة الإسرائيلية للبدء قريبا في إجراءات ضم المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن ذات الأهمية الاستراتيجية في الضفة الغربية، وذلك وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وتثير الخطط جدلا واسعا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أعرب في بيان في العاشر من مايو الماضي عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وحذر بن زايد من أن "هذه الخطوة أحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".

وأكد أن "مسار عملية السلام في الشرق الأوسط التي ننشدها جميعا واضح ومعروف وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مجددا تأكيد دولة الإمارات على أن "أي خطوات أحادية الجانب تعيق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه".

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