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الخارجية الفلسطينية: 72 وفاة و1340 إصابة بكورونا بالجاليات حول العالم

04:39 م السبت 09 مايو 2020
الخارجية الفلسطينية: 72 وفاة و1340 إصابة بكورونا بالجاليات حول العالم

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله- (أ ش أ):

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم منذ الأمس، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) - أن الإصابة سجلت في البرازيل، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا إلى 1340 إصابة، بينهم 72 حالة وفاة، و559 حالة تعافٍ.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه لم يتم تسجيل اصابات أو وفيات جديدة في صفوف الجالية، ليستقر العدد عند 717 إصابة، و47 حالة وفاة، وفقا لما يتوفر من معلومات حتى اللحظة.

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