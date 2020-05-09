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إصابة 3 أفراد من قوات الأمن العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة بصلاح الدين

02:52 م السبت 09 مايو 2020
إصابة 3 أفراد من قوات الأمن العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة بصلاح الدين

انفجار عبوة ناسفة

بغداد- (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت بإصابة 3 من أفراد لواء الرد السريع إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله "إن قوة مشتركة من لواء الرد السريع الثالث وشرطة سليمان بيك وقسم شرطة صلاح الدين ووحدة طوارئ السابع في شرطة صلاح الدين شرعوا بتفتيش منطقة سليمان بيك على طريق كفري"، مشيرا إلى أنه خلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة نتج عنها إصابة 3 من منتسبي اللواء.

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انفجار عبوة ناسفة العراق محافظة صلاح الدين

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