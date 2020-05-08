98 مصريا يغادرون السودان تنفيذا لخطة إجلاء العالقين

الخرطوم - (أ ش أ):

غادر الخرطوم اليوم الجمعة 98 مواطنا من العالقين في الخرطوم عبر طائرة شركة "اير كايرو"، إلى أرض الوطن، تنفيذا لخطة إجلاء المصريين العالقين في الخارج.

وجرى إجلاء المواطنين المصريين اليوم، بحضور السفير المصري في السوان حسام عيسى، الذي حرص على التواجد في مطار الخرطوم على رأس وفد من البعثة المصرية، للاطمئنان على وصول كافة المواطنين إلى المطار، وسير إجراءات سفرهم بسلاسة.

وقال السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، إنه من المقرر أن تكون هناك رحلة أخرى لإجلاء المصريين في السودان يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أنه جاري حجز مقاعدها حاليا من جانب شركة "إير كايرو" في القاهرة، لأبناء الجالية المصرية في السودان الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة العائدين، من جائحة كورونا، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم ومخالطيهم.

وكان 114 مصريا غادروا الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي، في أولى الرحلات الجوية لإجلاء العالقين في السودان.