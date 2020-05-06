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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية لإثيوبيا لمواجهة كورونا

02:59 م الأربعاء 06 مايو 2020
الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية لإثيوبيا لمواجهة كورونا

مساعدات طبية

أبوظبي- (أ ش أ):

أرسلت الإمارات اليوم الأربعاء طائرة مساعدات إلى إثيوبيا، تحتوي على الإمدادات الطبية لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19)، وسيستفيد منها العاملون في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدي إثيوبيا محمد سالم أحمد الراشدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الاماراتية ،أن إثيوبيا كانت من الدول الرئيسية في مكافحة فيروس كورونا ، من خلال مساهمتها كشريك في دعم جهود الإمارات والمنظمات الدولية لتوزيع المساعدات الضرورية على البلدان الأفريقية المجاورة.

وأضاف أنه سيتم تسليم شحنة أخرى من المساعدات اليوم إلى إثيوبيا لمساعدتها بشكل أكبر في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية وتمكينهم من أداء واجباتهم في محاربة الفيروس".

يذكر أن الإمارات كانت قد أرسلت في 13 أبريل الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طنا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا لمساعدة نحو 33 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، وشملت الشحنة 15 طناً مقدمة من دولة الإمارات لأثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة من الدولة لمنظمة الاتحاد الأفريقي و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم إثيوبيا ودول أفريقية أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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مساعدات طبية إثيوبيا فيروس كورونا

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