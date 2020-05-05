إعادة فتح المساجد في سوريا لأداء صلاة الجمعة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل

دمشق- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الأوقاف السورية افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وفق ضوابط صحية محددة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً .

وكانت الحكومة السورية قد أعادت فتح الأسواق في الـ 29 من الشهر الماضي بعد إغلاق استمر لخمسة أسابيع.

في حين أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم قيد الحجر الصحي من تاريخ الخامس من شباط فبراير 2020 وحتى اليوم بلغ 3325 شخصاً، خرج منهم 2554 مع بقاء 771 قيد المتابعة الصحية .

وقال معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة الدكتور عاطف الطويل إنه تواصل الوزارة استكمال تجهيز مراكز جديدة لاستيعاب الجميع وذلك مع وصول أول ثلاث طائرات تقل المواطنين السوريين العائدين من الخارج .