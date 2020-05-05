العراق: هجمات داعشية تخلف قتلى وجرحى من الجيش العراقي والحشد

القاهرة (وكالات)

أفاد مصدر امني في محافظة كركوك العراقية بمقتل جنديين و4 من مسلحي الحشد، فضلا عن إصابة شرطي بجروح , ومقتل مسلح من تنظيم داعش في ثلاث هجمات منفصلة شنها مسلحو التنظيم في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، بحسب بي بي سي.

كان الهجوم الأول على حاجز للجيش العراقي في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك والثاني على قوة تابعة للحشد جنوب كركوك .

وأضاف المصدر أن مسلحي التنظيم انسحبوا عقب الهجوم باتجاه قرية الضباع بعد ان اصيب عدد منهم بجروح .

و استهدف الهجوم الثالث قوة للشرطة الاتحادية بالقرب من قرية تل غيدة جنوب كركوك

كما أفاد مصدر أمني في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرق العراق , بمقتل جندي وجرح 2 آخرين بنيران قناص مجهول الهوية , في ساعة متأخرة من ليل الاثنين .

وبحسب مراقبين صعد تنظيم الدولة الاسلامية خلال الفترة الماضية هجماته ضد القوات الامنية والحشد في عدد من المناطق مستغلا أزمة انتشار فيروس كورونا وحالة الإرباك والجمود في العملية السياسية التى تشهدها البلاد .