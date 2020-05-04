فرنسا ترفض ضم عمال أمازون إلى برنامج تعويضات كورونا

باريس - (د ب ا)

رفضت وزارة العمل الفرنسية، ضم عمال شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون، إلى برنامج دعم أجور عمال الشركات الخاصة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن برنامج دعم الأجور يساهم بما يصل إلى 90% من أجور عمال الشركات الذين تم تقليص عدد ساعات عملهم أو منحهم أجازة مؤقتة بسبب تداعيات الجائحة.

كانت أمازون أغلقت مستودعاتها في فرنسا الشهر الماضي بعدما فرضت إحدى المحاكم الفرنسية قيودا على المنتجات التي يمكن لأمازون توصيلها إلى العملاء حتى تقوم الشركة بتحسين شروط الصحة والسلامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة العمل الفرنسية، إنها رفضت طلب أمازون لأن المستودعات أغلقت بأمر من المحكمة، في حين أن برنامج دعم الأجور يستهدف مساعدة الشركات في التعامل مع فقدان أو توقف نشاطها بسبب الجائحة.

من ناحيتها قالت أمازون، إنها ستجتمع مع ممثلي العمال غدا الثلاثاء وأنها ستقترح استمرار إغلاق المستودعات حتى 8 مايو الحالي، في حين ستواصل دراسة قرار المحكمة. وسيحصل عمال المستودعات على أجورهم كاملة.

وأضافت أمازون في بيان أن مستودعاتها في فرنسا والعالم أمنة، وأنها مازالت تخدم عملاءها في فرنسا من خلال شبكة إمداداتها الدولية.

يذكر أن حوالي 7ر11 مليون عامل في فرنسا انضموا إلى برنامج التعويضات الحكومي نتيجة تقليص عدد ساعات عملهم أو منحهم أجازة مؤقتة بسبب كورونا.