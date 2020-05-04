داعش يعاود فرض الإتاوات في الموصل



القاهرة - (د ب أ):

كشفت مصادر مطلعة في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى في شمال العراق، أن "بعض التجار اشتكوا مؤخرا من قيام عناصر داعش مجددا بفرض إتاوات عليهم"، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان عمليات الابتزاز وفرض الإتاوات التي كان يقوم بها التنظيم على تجار وأغنياء المدينة قبل احتلالها من قبل التنظيم في يونيو من عام 2014 .

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن مصدر، قالت إنه فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إن عمليات الابتزاز والإتاوات الحالية "تجري سرا في معظم الأحيان، لكن بعض التجار يستجيبون لها لخشيتهم من التعرض للانتقام".

بدوره، قال خبير الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، إنه "حسب اعترافات معتقلين من مناطق غرب نينوى، فإن داعش أكمل تنظيم شبكته الخاصة بالتمويل الذاتي نهاية عام 2019". وكشف أنه يجبي اليوم إتاوات تقدر بنحو 100 ألف دولار يومياً.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية، أمس، عمليات عسكرية واسعة النطاق لملاحقة بقايا داعش، رداً على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في عدد من المناطق العراقية، وراح ضحيتها عدد من عناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي.