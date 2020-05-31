الجزائر تقترح تقديم موعد اجتماع "أوبك بلس" إلى 4 يونيو

الجزائر - (د ب أ)

اقترحت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك، تقديم موعد الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك بلس" التي تضم دول منظمة الأوبك ومجموعة الدول المتحالفة معها من غير أعضاء الأوبك ، ليعقد قبل موعده بأيام ، إلى الرابع من يونيو.

وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، في رسالة، ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت، أنها اطلعت عليها، إن تغيير الموعد سيجعل الأمر أكثر سهولة على المنتجين لإبلاغ العملاء بأي تغييرات على شحناتهم.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان لها الشهر الماضي، إن الاجتماع المقبل لتجمع "أوبك بلس" سيكون عن بعد (افتراضيا)، وتم تحديده يوم 10 يونيو 2020، وهذا من أجل تحديد ما إذا كانت هناك خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق.

ولم يتضح ما إذا كانت دول أوبك بلس ستوافق على تغيير الموعد.