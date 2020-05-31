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ترامب يتعهد باتخاذ إجراءات ضد "مجرمي اليسار الراديكالي"

12:20 ص الأحد 31 مايو 2020
ترامب يتعهد باتخاذ إجراءات ضد "مجرمي اليسار الراديكالي"

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإيقاف الاضطرابات العنيفة في سائر أنحاء البلاد، متهما الأمريكيين المنتمين لليسار الراديكالي ببث الفوضى.

وقال ترامب خلال فعالية في فلوريدا: "لن يتم السماح لمجرمي اليسار الراديكالي والبلطجية وغيرهم في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم بإشعال النيران في المجتمعات".

وذكر أن "أنتيفا"، وهي شبكة من الأشخاص الذين غالبا ما يروجون للفوضوية المسلحة، تقف وراء الاضطرابات التي أثارها مقتل رجل أعزل من أصل إفريقي على يد الشرطة.

وأضاف ترامب: "إن إدارتي ستوقف عنف الغوغاء وستوقفه سريعا"، مضيفا أن الحكومة الاتحادية تنسق مع السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

ترامب أمريكا واشنطن اليسار الراديكالي

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