القبض على أكثر من 500 شخص في اضطرابات بلوس أنجليس
واشنطن - (د ب أ)
أعلنت شرطة لوس أنجليس، أنها ألقت القبض على 533 شخصا ليل الجمعة/السبت، خلال احتجاجات على وفاة جورج فلويد وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي.
وتم الإفراج عنهم جميعا لاحقا باستثناء 18 شخصا، بحسب مايكل تشان، المتحدث باسم دائرة شرطة لوس أنجليس.
وقال تشان إن ستة ضباط أصيبوا خلال الاضطرابات .
ومن بين التهم التي تم القبض على هؤلاء بموجبها، السطو والنهب وانتهاك المراقبة والاعتداء على ضباط شرطة والشروع في القتل.
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