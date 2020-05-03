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فنزويلا تعلن إحباط محاولة انقلاب على السلطة

08:36 م الأحد 03 مايو 2020
فنزويلا تعلن إحباط محاولة انقلاب على السلطة

وزير الداخلية في فنزويلا نيستور

كاراكاس - (أ ش أ):
أعلنت السلطات في فنزويلا، إحباط محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا.
وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، إن مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، حاولوا تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا وتنفيذ انقلاب على السلطة.
وأشار ريفيرول إلى أن قوات الأمن أحبطت هذه المحاولة، وأصابت أعضاء عديدين في المجموعة و"أسقطت" آخرين نزلوا على البر في وقت مبكر من اليوم قرب ميناء "لا جويرا" على الساحل بالقرب من العاصمة كاراكاس.
وتشهد فنزويلا منذ نهاية 2018 نزاعًا سياسيًا مترافقًا مع أزمة اقتصادية حادة، وشهدت البلاد تصعيدًا للتوتر على خلفية إعلان زعيم المعارضة، خوان جوايدو، الذي تم تنحيته من منصب رئيس البرلمان، تنصيب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك كولومبيا، ودول أوروبية.

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فنزويلا محاولة انقلاب على السلطة كاراكاس نيستور ريفيرول

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