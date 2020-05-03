وزير التنمية الألماني يدعو للابتعاد عن الرأسمالية التقليدية على خلفية كورونا

برلين (د ب أ)

دعا وزير التنمية الألماني جرد مولر للإعراض عن قواعد لعبة الرأسمالية الحالية على خلفية أزمة وباء كورونا.

وقال مولر لصحيفة "رانيشه بوست" الألمانية في عددها المنتظر غدا الاثنين: "لابد أن تتوقف الرأسمالية المتزايدة –المتسارعة دائما طوال الـ30 عاما الأخيرة".

ووصف مولر أزمة كورونا بأنها دعوة لليقظة للإنسانية للتعامل مع الطبيعة والبيئة على نحو مختلف.

وأضاف الوزير الألماني: "سبب الوباء يرجع أيضا للاستغلال المفرط للطبيعة، وإلى تطهير الغابات المطيرة. لهذا السبب يتعين علينا إعادة التفكير، ولا يمكننا العودة ببساطة لطبيعة العولمة".

وحذر من أنه إذا عاش جميع الأشخاص في العالم مثل الألمان "مع زيادة مستمرة في نفايات التغليف والطريقة الحالية لممارسة الأعمال التجارية، فسوف نحتاج إلى أرضين".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "حدود الموارد تنتهي، إننا نعيش على نحو يفوق امكاناتنا، بل ويفوق إمكانات الآخرين وأطفالنا وأحفدنا"، لافتا إلى أن الدول الفقيرة بصفة خاصة تعاني من الاستهلاك الألماني للموارد- تعاني بأقصى درجة من التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ.