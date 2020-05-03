أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزير التنمية الألماني يدعو للابتعاد عن الرأسمالية التقليدية على خلفية كورونا

03:04 م الأحد 03 مايو 2020
وزير التنمية الألماني يدعو للابتعاد عن الرأسمالية التقليدية على خلفية كورونا

وزير التنمية الألماني جرد مولر

برلين (د ب أ)

دعا وزير التنمية الألماني جرد مولر للإعراض عن قواعد لعبة الرأسمالية الحالية على خلفية أزمة وباء كورونا.

وقال مولر لصحيفة "رانيشه بوست" الألمانية في عددها المنتظر غدا الاثنين: "لابد أن تتوقف الرأسمالية المتزايدة –المتسارعة دائما طوال الـ30 عاما الأخيرة".

ووصف مولر أزمة كورونا بأنها دعوة لليقظة للإنسانية للتعامل مع الطبيعة والبيئة على نحو مختلف.

وأضاف الوزير الألماني: "سبب الوباء يرجع أيضا للاستغلال المفرط للطبيعة، وإلى تطهير الغابات المطيرة. لهذا السبب يتعين علينا إعادة التفكير، ولا يمكننا العودة ببساطة لطبيعة العولمة".

وحذر من أنه إذا عاش جميع الأشخاص في العالم مثل الألمان "مع زيادة مستمرة في نفايات التغليف والطريقة الحالية لممارسة الأعمال التجارية، فسوف نحتاج إلى أرضين".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "حدود الموارد تنتهي، إننا نعيش على نحو يفوق امكاناتنا، بل ويفوق إمكانات الآخرين وأطفالنا وأحفدنا"، لافتا إلى أن الدول الفقيرة بصفة خاصة تعاني من الاستهلاك الألماني للموارد- تعاني بأقصى درجة من التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ.

جرد مولر وزير التنمية الألماني الرأسمالية التقليدية فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس تنزانيا يأمر بإحضار وصفة عشبية من مدغشقر للعلاج من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجيش: مقتل 126 تكفيريا.. واستشهاد وإصابة 15 من القوات