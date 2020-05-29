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ترودو: كثير من الكنديين يتابعون الأحداث في أمريكا بصدمة ورعب

09:44 م الجمعة 29 مايو 2020
ترودو: كثير من الكنديين يتابعون الأحداث في أمريكا بصدمة ورعب

جاستن ترودو

(وكالات):

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الجمعة، في تعليقات غير معتادة بشكل كبير حول الشؤون الداخلية الأمريكية إن كثيرا من الكنديين يتابعون أحداث الشغب في أجزاء من الولايات المتحدة بشعور الصدمة والرعب، بحسب وكالة "رويترز".

وقال للصحفيين "العنصرية ضد السود، العنصرية، حقيقية. إنها في الولايات المتحدة لكنها أيضا في كندا".

وهزت مدينة منيابوليس ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة بسبب وفاة أسود غير مسلح بعد أن وضع رجل شرطة أبيض ركبته على عنقه وهو راقد على الأرض عقب إلقاء القبض عليه.

جاستن ترودو كندا الولايات المتحدة

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