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مقتل 30 مهاجرًا في مناطق سيطرة ميليشيات تابعة للوفاق في ليبيا

11:48 م الخميس 28 مايو 2020
مقتل 30 مهاجرًا في مناطق سيطرة ميليشيات تابعة للوفاق في ليبيا

مقتل 30 مهاجرًا في مناطق سيطرة ميليشيات تابعة للوف

وكالات:

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي، الخميس، أن 30 مهاجرا قتلوا في بلدة مزدة في جنوب-غرب العاصمة، التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أوضحت وزارة الداخلية التابعة للوفاق في بيان، أن "أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر مقيم ببلدة مزدة، وقد تعرض للقتل (على يد) مهاجرين غير شرعيين أثناء عملية تهريبيهم".

وأضافت "قام أهالي المجني عليه برد فعل انتقامي، حيث قاموا بقتل 26 مهاجرا من (بنجلادش) و4 أفارقة، إلى جانب جرح 11 مهاجرا آخرين نقلوا إلى المستشفى".

وأشارت وزارة الداخلية إلى قيامها بتعميم أسماء الجناة لملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

وقالت صفاء مسيهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن المنظمة علمت بالمأساة وتتابعها للحصول على المزيد من التفاصيل وتقديم المساعدة للناجين.

وتعد بلدة مزدة الجبلية الواقعة على نحو 150 كلم في جنوب-غرب طرابلس، إحدى الطرق المفضلة لدى المهاجرين غير الشرعيين الآتين عموما من منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحتى آسيا.

ليبيا مقتل مهاجرين حكومة الوفاق

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