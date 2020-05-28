روسيا: سفراء بعض الدول يطالبون أوروبا بالتخلي عن مساعداتنا الإنسانية

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يعلم بأن سفراء بعض الدول يطالبون في العواصم الأوروبية من سلطات هذه البلاد التخلي عن المساعدات الإنسانية من روسيا، معبرا عن أسف الكرملين وعدم تفهمه لهذه الدعوات في هذا الوقت الصعب.

وقال بيسكوف - وفقا لوكالة (سبوتنيك) الروسية - "الكرملين يأسف لذلك. بالفعل، هذه المعلومات في حوزتنا منذ زمن طويل. نحن نعلم، أنه في العديد من العواصم الأوروبية ينصح سفراء بعض الدول سلطات هذه البلاد بعدم التفاعل مع روسيا بأي شكل من الأشكال في مجال المساعدات الإنسانية وغيره. السفراء يتجاهلون قواعد السلوك الدبلوماسي يطلبون التخلي عن المساعدات التي تم تقديمها أو التي يتم تقديمها".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد ذكر - سابقاً - الاتهامات الموجودة ضد روسيا بالرغبة باستغلال التفاعل الإنساني والطبي لتعزيز النفوذ الجيوسياسي.