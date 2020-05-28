كوريا الجنوبية تسجل 79 إصابة إضافية بكورونا ولا وفيات
سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، دون تسجيل أي وفيات.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه ارتفع إلى 11344 حالة.
وظلت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية عن 269 حالة.
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