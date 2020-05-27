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مقتل جندي تركي جراء انفجار عبوة ناسفة في إدلب

08:54 م الأربعاء 27 مايو 2020
مقتل جندي تركي جراء انفجار عبوة ناسفة في إدلب

انفجار عبوة ناسفة

دمشق - أ ش أ

لقي جندي تركي مصرعه، جراء انفجار قرب الطريق الدولي M4 في ريف ‎محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية في المنطقة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأربعاء، أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابات بين أفراد الجيش التركي وأفراد من "فيلق الشام" كانوا يرافقون الدورية التركية.

ورجحت المصادر أن يكون مستودعا مخفيا للذخيرة انفجر تزامنا مع مرور الدوريات التركية، وأشارت إلى أن سبب الإصابات يعود لتطاير المقذوفات والشظايا، جراء الانفجار قرب قرية الغسانية.

وقد تحدثت بعض التنسيقيات الموالية للفصائل المسلحة المدعومة من تركيا -وفقا للمصدر ذاته - عن أن الانفجار "وقع في مستودع ذخيرة يتبع للحزب الإسلامي التركستاني".

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