عمدة موسكو يعلن تخفيف قيود الحظر مع انخفاض حالات كورونا الجديدة

موسكو - (د ب أ):

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف نظام العزل الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحقيق "تحسن كبير" في الوضع الوبائي في المدينة.

وأكد سوبيانين خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن الوضع بشأن وباء فيروس كورونا في موسكو ليس مستقرا فحسب، بل ويشهد تحسنا ملموسا، ما يسمح ببدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال سوبيانين إن المواطنين سيتمكنون من الخروج من منازلهم للتنزه اعتبارا من الأول من يونيو، وفقا لجدول محدد لمناطق المدينة المختلفة، يضمن ألا ينزل الجميع إلى الشارع دفعة واحدة.

كما سيتم اعتبارا من الأول من يونيو أيضا فتح كافة محال المواد غير الغذائية، إضافة إلى بعض المؤسسات الخدمية.

وأكد سوبيانين أن موسكو مستعدة بشكل كامل لإجراء بروفات العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية، قبل إجراء العرض في 24 يونيو، وفقا لقرار أعلنه بوتين أمس الثلاثاء.

من جانبه، قال بوتين إن الوضع الوبائي في موسكو والبلاد عامة استقر، حيث انخفض عدد الإصابات مرتين، مقارنة مع أعلى مؤشراته في مطلع مايو الجاري.

وطلب بوتين من سوبيانين إرسال الأدوية والمعدات الطبية الفائضة في موسكو، إلى مناطق روسية أخرى، لا تزال تشهد وضعا صعبا في مواجهة الوباء، ومنها داغستان وأوسيتيا الشمالية وإنجوشيا في شمال القوقاز، إضافة إلى إقليم زابيكاليه في سيبيريا ومقاطعتي فلاديمير وبسكوف وسط البلاد.

وسجلت موسكو حتى الآن أكثر من 171 ألف إصابة بكورونا، وتراجع متوسط الإصابات اليومية إلى 2140 حسب الإحصائية الأخيرة بعد أن كان يتراوح بين 5 و7 آلاف في أوائل مايو، وذلك مع الارتفاع المتواصل لعدد المتعافين الذي بلغ اليوم أكثر من 67 ألفا، وتسجيل إحدى أدنى نسب الوفيات.